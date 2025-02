Ana Maria recebe neto de Rubens Paiva: 'Nunca vi minha vó chorar'

Ana Maria Braga, 75, recebeu Chico Paiva, 36, neto de Rubens Paiva, no Mais Você de hoje.

O que aconteceu

Filho de Vera Paiva, Chico revelou que nunca viu a mãe e a avó, Eunice Paiva, sofrendo pelo assassinato do avô. "Nunca vi minha mãe triste ou minha avó chorando por isso. Elas sempre quiseram transformar a luta da nossa família em uma luta coletiva."