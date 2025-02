Luciana Vendramini sensualiza para o Carnaval e afirma: 'Estou pronta'

Luciana Vendramini, 54, publicou um ensaio sensual em suas redes sociais nesta sexta-feira (28) de Carnaval.

O que aconteceu

Na legenda do post, a atriz deixou claro que já está com os dois pés na folia. "Tô pronta", escreveu ela no Instagram, deixando claro que se tratava de fotos não-recentes.

Os fãs de Luciana se derreteram pela beleza da musa nos comentários da publicação. "Esplendorosa, como nos velhos tempos. Faltou o ar aqui", derreteu-se um internauta. "Meu Deus... Como você continua maravilhosa!", concordou outro. "Sem palavras para descrever", definiu um terceiro.