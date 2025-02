Joana Prado rebate acusações de intolerância religiosa após vídeo polêmico

Joana Prado, 48, rebateu acusações de intolerância religiosa após fazer um vídeo com o marido, o ex-lutador Vitor Belfort, 47.

O que aconteceu

Na gravação, o casal diz que o Carnaval é "uma invocação aos demônios" e "um culto aos orixás". Nas redes sociais, a empresária se defendeu, afirmando que quem se ofendeu com as falas dela e do marido, deveria aceitar Jesus. "O vídeo é específico, exclusivo para o povo do sacerdócio real, nação santa, para o povo cristão. Se você não é cristão e se ofendeu, aceite jesus que você não vai se ofender. Em nenhum momento eu e o Vitor não falamos mal de nenhuma religião".

Na última quinta-feira (28), a apresentadora Astrid Fontenelle, 63, se manifestou na publicação de Joana. Fontenelle rebateu a fala da ex-Feiticeira e ainda relembrou o ensaio que ela fez nua para a "Playboy", em 2000. "Santa Ignorância!!!! Laroyé!!!!! E viva a Playboy!! Desculpa, Joana, mas se você se acha pecadora (eu não acho), se cure! Tá liberada para seguir a religião a quiser. E eu a minha. E cada um a sua! Intolerância religiosa, num discurso desses, é crime".