Hugo se prepara para a morte em cena comovente de 'Mania de Você'

No capítulo desta sexta-feira (28) em "Mania de Você" (Globo), Hugo se oferece para trabalhar com Diana como uma forma de ficar perto da mulher no que acredita ser o fim de sua vida.

Demitido do Albacoa, o marido de Diana recebeu falsos resultados de exames, mostrando que ele teve um aneurisma cerebral. Ele crê que seu estado é terminal e por isso se prepara para morrer.

Em breve, ele pedirá que Iarlei cuide de sua família após sua morte.