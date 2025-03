Hackman e Betsy testam negativo para envenenamento por monóxido de carbono

Os corpos de Gene Hackman e sua mulher, Betsy Arakawa, testaram negativo para envenenamento por monóxido de carbono. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (28) em uma coletiva de imprensa liderada pelo xerife responsável pelo caso, Adam Mendonza.

O que aconteceu

De acordo com Mendoza, o último funcionamento registrado pelo marcapasso de Hackman foi em 17 de fevereiro, ou seja, nove dias antes do corpo ser encontrado. Ele explicou que isso pode significar que essa tenha sido a data de morte do ator.

A investigação segue em curso. Relatórios finais de toxicologia e autópsia estão pendentes e o xerife acredita que este processo pode levar meses.