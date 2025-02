Gene Hackman não falava com a filha caçula há meses

Leslie Hackman, 59, revelou que não falava com Gene Hackman há meses em entrevista ao Daily Mail.

O que ela disse

Filha caçula do ator disse que a distância a impedia de ver o pai com frequência. Leslie mora na Califórnia, enquanto Gene e a esposa, Betsy Arakawa, moravam em uma mansão no Novo México, onde foram encontrados mortos na última quinta-feira (27).