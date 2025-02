Ferrugem e Thaís Vasconcellos revelam mudanças na rotina com treino pesado

Ferrugem ainda garante que não fez intervenções cirúrgicas. "Galera especula que eu fiz cirurgia (bariátrica), mas é bom deixar claro que morro de medo de corte, agulha, sangue. Nada disso cola comigo".

Thaís iniciou a sua transformação física em 2019. "Estive em uma das minhas piores versões de autoestima e saúde. Logo eu, que me amei em todas as versões em que estive, mesmo. Mas precisava sair daquele conforto? Passei por duas gestações, sem rotina, com alimentação péssima, o dia a dia com três meninas e ainda a rotina do marido", contou ela em uma publicação no Instagram.