Eliminação tripla: Aline e Vini foram embora do BBB com Diogo, diz Chico

Vinícius ficou no quase na manhã desta sexta-feira (28) na hora da compra do Poder Coringa, que acabou ficando nas mãos de Diego Hypolito. Apesar de estar se movimentando nesta semana, Chico Barney e Bárbara Saryne acreditam que ele está sem nenhum enredo após a eliminação de Diogo. Este foi um dos temas do Central Splash desta sexta-feira (28).

Diogo Almeida foi o sexto eliminado do reality, em um Paredão acirrado. Na disputa, ele enfrentou sua própria mãe, Vilma, e Vitória Strada. Antes da eliminação, o ator mantinha um embate constante com Vinicius e teve um relacionamento amoroso conturbado com Aline.

Bárbara aponta que ele vem uma crescente no jogo. "Ele veio com coragem, né. Apertou o botão, foi para o quarto, conseguiu cumprir o desafio, ganhou a imunidade". Chico acredita que isso cheira a desespero.