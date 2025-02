Chico: Liderança foi a pior coisa que aconteceu com Vitória Strada no BBB

Depois de uma semana atribulada no BBB 25, com rosto de ser eliminada, Vitória Strada está na melhor posição possível. A atriz ganhou a última Prova do Líder, e garantiu mais um tempo dentro do reality. No entanto, para Chico Barney essa posição foi uma das piores coisas que aconteceu com ela. Ele falou sobre no Central Splash.

Vitória ganhou a sétima prova da edição, em uma dinâmica que misturava habilidade e sorte. Maike e Vilma foram vetados da disputa. A atriz escolheu Thamiris e Diego Hypolito para o seu VIP.

Chico Barney acredita que a liderança de Vitória será a mais importante da temporada, mas chegou em um momento errado para a atriz. Nos últimos dias, ela protagonizou um embate direto com Camilla, que costumava ser sua aliada.