Carnaval em 'Volta por Cima' será cheio de surpresas e reviravoltas

A partir do capítulo de sábado (1º), o carnaval será agitado na novela "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

A saída do Dragão Suburbano, liderado por João (Fabricio Boliveira) e Sidney (Adanilo), será exibida nos capítulos de sábado (1º) e segunda-feira (3) de Carnaval. O desfilo vai emocionar os personagens que se relacionam com o núcleo, como Doralice (Teresa Seiblitz) e Neuza (Valdineia Soriano), sempre ao som do funk-hino dos mascarados.