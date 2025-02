Bruna Marquezine fala sobre Carnaval após término: 'Bateu uma saudade'

Bruna Marquezine, 29, fez um desabafo sobre o Carnaval na tarde de hoje.

O que aconteceu

A atriz resgatou uma foto sua no Carnaval do ano passado e disse sentir falta da folia. "Bateu uma saudade do Carnaval", escreveu ela nos stories do Instagram.

No post antigo, Bruna aparece em ação publicitária em um camarote no Carnaval de Salvador. Na época, ela usou um look dourado feito com uma série de correntes metálicas.