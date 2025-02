Vivendo 'momento de decisões' na vida, Belo diz: 'Não me arrependo de nada'

2025 chegou com tudo para Belo, 50. Antes discreto na vida pessoal, o cantor está no centro dos holofotes com a ida da ex-mulher, Gracyanne Barbosa, ao BBB 25 (Globo) e o affair vivido com a modelo Rayane Figliuzzi. Pelo lado profissional, o artista colhe frutos da repercussão de seu documentário no Globoplay, planeja um DVD e está com sua agenda de shows lotada.

Eu, particularmente, estou vivendo um momento pessoal de reflexão. É um momento de decisões também, mas a minha vida profissional está muito boa. Desde a turnê do Soweto, venho colhendo muitos frutos. Estou vivendo um momento profissional excelente e, na minha vida pessoal, é uma fase de reflexão, de estabilidade e de decisões.

Belo, em entrevista exclusiva para Splash nos bastidores do Café com Ex (Betnacional)

Aproveitando o momento de alta do pagode, o cantor planeja dois novos projetos audiovisuais em 2025. "Sou um artista da década de 1990 que viveu numa ascensão bonita com o Soweto, depois saí em carreira solo em 2000, vivi um momento extraordinário com vendas de disco e, agora, estou dentro da terceira onda do pagode. Hoje, você vê artistas de outros gêneros fazendo o que a gente faz, como a Ludmilla, o Leo Santana, e fazendo isso com maestria".