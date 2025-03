BBB 25: Tadeu Schmidt confirma uso do Seu Fifi; entenda nova dinâmica

Na segunda-feira (3), 6 jogadores ouvirão uma "fofoca" do Seu Fifi. O robô contará para eles algo que foi dito a respeito deles em algum momento da temporada.

Uma votação foi aberta no Gshow para definir os 6 jogadores que receberão a "fofoca". O seu Fifi era uma dinâmica já anunciada pelo programa, mas que ainda não havia sido usada.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas