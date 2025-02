O que sabemos sobre a argentina que vai entrar na casa do BBB nesta sexta?

Recentemente, as duas lançaram uma música juntas. Sonza comemorou a parceria que vai acontecer no evento.

A Emilia é uma artista incrível e estou muito feliz de mostrar um pouco do Brasil para ela. Acho que ela vai gostar muito de ter a experiência de cantar no BBB, algo totalmente diferente do que qualquer artista costuma fazer. Luísa Sonza

A festa de sexta-feira terá início durante o programa ao vivo. Antes, a Líder Vitória vai precisar colocar 5 pessoas em sua mira.

LIVES

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas