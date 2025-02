Após cancelar agenda de Carnaval, Netinho revela dificuldade na UTI

Netinho, 58, detalhou para seus seguidores sobre o período que está internado em Salvador, na Bahia.

O que aconteceu

O cantor compartilhou um vídeo falando sobre a internação que fez com que ele cancelasse seus shows no Carnaval. "Me internei. Precisei cancelar os shows do Carnaval. Meus contratantes todos entenderam, minha banda e equipe [também]. Todo mundo. Tudo certo, sigo aqui", garantiu ele na manhã de hoje.

Netinho esclareceu que deu entrada por conta de uma dor, que precisou ser investigada. "Estou fazendo exames, não tomo nenhum remédio. Tive uma dor há quatro dias, meu médico, que me acompanha desde 2013 e sabe tudo da minha saúde, está me acompanhando agora".