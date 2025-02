Ana Maria abre programa dirigindo carro de 'Ainda Estou Aqui': 'Vai ganhar'

Ana Maria Braga começou o Mais Você desta sexta-feira (28) dirigindo um carro usado nas gravações de "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

A apresentadora surgiu atrás do volante do veículo enquanto entrava no estúdio do programa e declarou torcida pelo filme no Oscar. "Vou devagar senão atropelo o pessoal aqui. Cuidadosamente chegando no meu estúdio."