Aline pede ajuda considerável para compra da Xepa, e sister nega: 'Não dou'

Nesta manhã, Aline, 32, foi até o quarto Nordeste pedir uma "ajuda considerável" para Camilla, 34, que afirmou que não daria muito dinheiro para as compras da Xepa no BBB 25.

O que aconteceu

Por conta da dinâmica do Ganhar ou Perder, muitos participantes da Xepa ficaram com ainda menos estalecas do que possuíam. Com a parte financeira afetada, os integrantes do grupo se preocuparam em como fariam as compras.