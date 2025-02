A fake news cruel que destruirá a alegria de Beatriz em 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (28) de "Garota do Momento" (Globo), Bia prepara mais uma armadilha para Beatriz.

A mocinha não gosta de ficar sozinha com Cássio. Em seguida, uma coluna social insinua que Cássio e Beatriz estão tendo um romance.

Tudo isso faz parte do plano de Bia para acabar com o namoro da rival com Beto.