Thamiris diz que sisters 'não têm enredo' no BBB 25: 'Figurantes'

Gracyanne: "Mas você acha que ela e a Renata entram na mesma?".

Thamiris: "As duas são passíveis de sair. Eu acho. Figurantes".

Gracyanne: "Eu prefiro botar a Renata que a Eva. Por nenhum motivo especial, só porque ela jogou o voto fora. Acho muita falta de comprometimento"

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas