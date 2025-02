Sisters criticam escolhas de João Pedro no BBB 25: 'Pra não ser votado'

A trancista apontou que o jogador sempre faz escolhas confortáveis para não se comprometer no jogo. "Pra não ser votado, bota uma pessoa que gosta de você pra se f*der, e aí depois você chega e fala 'não, tá tudo bem'", afirmou.

Vitória garantiu que essa é a estratégia dos gêmeos desde o início do programa. "Sim, mas dos meninos principalmente de ter vetado e tal. Os meninos tinham tido embate com Dani e Diego e depois me botaram Na Mira, porque 'ai não quero colocar Dani e Diego'. Sendo que a proximidade, a afinidade, era muito diferente. [...] P*rra, nem conversa com a Dani. Nunca nem vi os dois sentados pertos".

Camilla ainda criticou o fato dos outros confinados mirarem no quarto Nordeste por acreditarem que são os mais fracos do jogo. "Eles acham que pelo fato de não votarem juntos, e não sei o quê, ah, são os bons. Os bonzinhos da casa".

