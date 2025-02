Scorsese elogiou Ainda Estou Aqui em e-mail a Walter Salles, diz produtor

Martin Scorsese, 82, teria ficado encantado ao conferir a produção nacional "Ainda Estou Aqui", indicada ao Oscar.

O que aconteceu

Rodrigo Teixeira, um dos produtores do filme, contou que o diretor de "Taxi Driver" (1976) mandou um e-mail para Walter Salles, 68, elogiando a obra. "Eu sei que o Scorsese escreveu um e-mail maravilhoso sobre o filme para o Walter. Um e-mail de diretor para diretor", revelou ele ao podcast Dois Pontos, do Estadão, acrescentando que Alfonso Cuarón, 63, e Olivier Assayas, também se disseram emocionados com o longa.

Rodrigo acrescentou que Fernanda Torres, 59, foi muito prestigiada pelos astros com quem se encontrou na cerimônia do Globo de Ouro. "A Tilda Swinton veio na nossa mesa, ela e o marido, e os dois estavam emocionadíssimos. Na hora que a gente entrou, todo mundo parou. As pessoas queriam tocar na Fernanda, conversar com ela e saber quem era ela."