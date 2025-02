'Ruda morreu'; público comemora morte do protagonista de 'Mania de Você'

Rudá foi assassinado por Molina com um tiro no peito. "Ai que morte fraquíssima do Rudá", comentou uma usuária do X (antigo Twitter).

Nas redes sociais, a morte do amado de Viola (Gabz) foi comemorada por grande parte do público que nunca gostou do personagem. "RIP Rudá e ninguém sentirá falta (nem o próprio ator)", escreveu um telespectador. "O evento aguardado durante toda a novela chegou: a morte do Rudá", disse outro.

Por outro lado, alguns internautas não gostaram de ver Rudá morrer após sofrer tanta injustiça. "Rudá só se fodeu a novela toda e quando chegou perto de fazer justiça e finalmente viver a vida dele morre", reclamou uma fã. "Eu não tinha simpatia por Rudá, mas não tem pra que matar o pobre", escreveu uma segunda.

Eu não tinha simpatia por Rudá, mas não tem pra que matar o pobiiii. Espero que ele esteja se fingindo de morto #ManiaDeVocê pic.twitter.com/oySXaVnMqJ -- . (@BonecaCacau) February 28, 2025