'Pau de arara e empalamento': ele foi torturado até a morte na ditadura

Mário Alves foi preso no dia 16 de janeiro de 1970 e morto um dia depois por agentes do Estado brasileiro. O corpo segue desaparecido até hoje. A história é semelhante a de Rubens Paiva, retratada no filme "Ainda Estou Aqui" — que concorre ao Oscar de melhor filme.

O que aconteceu

Segundo testemunhas, Mário Alves foi torturado até a morte nas dependências do quartel da Polícia do Exército na rua Barão de Mesquita, no bairro Tijuca, no Rio de Janeiro. Lá, foi instalado o DOI-Codi, órgão de repressão criado durante a ditadura militar.