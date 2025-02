Agora é guerra: sisters disputam voto a voto favoritismo pós saída de Diogo

A saída de Diogo Almeida mexeu com os rumos do BBB 25 (Globo). Próximo a chegar em sua metade, o programa tem novos favoritos e uma enquete UOL mede a preferência do público.

O que diz a enquete

De acordo com dados coletados às 17h30 da quinta-feira (27), duas sisters disputam voto a voto a ponta da enquete. Renata aparece com 21,12% e logo atrás dela, exatamente 1% abaixo, vem Thamiris com 20,12%.