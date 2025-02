Neymar muda cabelo para o Carnaval: 'Aquele vezinho diferente'; veja foto

O profissional compartilhou em suas redes sociais o resultado do trabalho. "Aquele 'vezinho' diferente do costume dele. Voa, irmão!", escreveu ele, na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários da publicação, os internautas elogiaram o novo look do atleta. "Top, de verdade!", parabenizou um. "Natural e bem simétrico o desenho", concordou outro. "As crianças pedindo para fazer na barbearia em 3, 2, 1...", 'previu' um terceiro, bem-humorado.