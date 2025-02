Médicos em 'História de Amor', atores morreram cedo da mesma doença

Buza Ferraz em 'O Rebu'; ao lado, ele com o ator Ziembinski na mesma novela Imagem: Divulgação/Globo

Já diagnosticado com leucemia (câncer que atinge os glóbulos brancos), Buza fez "Páginas da Vida" (2006) e se mostrou chateado com o papel. Na pele de Ivan Monteiro na novela de Manoel Carlos, ele era genro de Tarcísio Meira e Glória Menezes. Do meio para o fim da trama, porém, seu personagem perdeu espaço.

Com a morte do Gustavo (Antônio Calloni) e o Bira (Eduardo Lago) indo para o alcoolismo, o meu personagem acabou ficando meio fora do ar, não sei o que houve. Há duas semanas ele apareceu, mas estava com outro perfil. Mas sei que é assim mesmo: alguns personagens às vezes aparecem mais, às vezes menos Buza Ferraz, ao jornal O Globo, em 2006

O ator Buza Ferraz em 'Páginas da Vida' Imagem: Reprodução

Buza Ferraz morreu em 2010, aos 59 anos, após lutar contra a doença por uma década. Dois anos depois de sua última aparição na TV, em "Malhação", o ator foi levado ao Hospital Samaritano após um mal súbito. Durante a internação sofreu três paradas cardíacas e não resistiu.

O que aconteceu com Fábio Junqueira

Intérprete do médico Fabrício em "História de Amor", Fábio Junqueira foi professor de teatro. Cria dos palcos, fez parte de importantes grupos durante a ditadura militar e esteve em diversas montagens reconhecidas, como "Adorável Júlia" e "O Mercador de Veneza".