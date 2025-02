Maike e Vilma estão fora da Prova do Líder; entenda

Maike e Vilma não vão participar da Prova do Líder na noite de quinta (27), no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vinicius participou do Quarto do Desafio durante a semana. Antes de enfrentar a dinâmica, Vinícius precisou escolher uma pessoa para vetar da Prova do Líder, Maike sua escolha.