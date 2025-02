Mãe de João Gabriel diz que nora está bem e que Thamiris confundiu romance

Mãe dos gêmeos João Pedro e João Gabriel, Marcia Siqueira analisou a relação de seus filhos com as demais sisters dentro do BBB 25 (Globo).

Enquanto João Pedro declarou estar solteiro no início do reality, João Gabriel indicou "ter alguém" fora da casa. A informação chamou a atenção de internautas após o brother trocar momentos de carinho com Thamiris, incluindo abraços e mãos dadas.

Thamiris chegou a desabafar sobre estar flertando com o brother e o confrontou sobre o assunto. O goiano, por sua vez, disse que se tratava apenas de uma amizade.