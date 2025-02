Madrugada no BBB tem briga por chapéu e reconciliação de Vilma e Joselma

A conversa seguiu em tom amigável, com Joselma reforçando. "Você não tem noção da sua garra.". "Você está indo muito bem", respondeu Vilma mencionando a atuação de Joselma no jogo do BBB 25.

Vitória ativa 'modo sobrevivência'

Vitória teve um momento de desabafo com Thamiris e Gracyanne Barbosa. A sister revelou estar se sentindo cansada e frustrada com o jogo.

Cheguei num nível que tem tanta coisa que me incomoda aqui, que eu entrei no modo sobrevivência. Eu já entrei no modo que já fiz de tudo pra tentar saber como jogar melhor, aprender a ler as pessoas, que eu vou fazer o que eu puder para sobreviver aqui. O que explica, de todas as provas, a gente não ter ganhado nenhuma? É porque tem que ser assim?

Vitória Strada

Thamiris, tentando entender a situação, levantou outra possibilidade. "Ou é porque a gente é muito ruim?!", questionou.