Ligação à polícia mostra desespero de quem encontrou corpos de Gene e Betsy

A pessoa que atende no 911 faz um série de perguntas sobre os "pacientes", como são chamados Gene e Betsy. O homem que fez a ligação não sabe a resposta, nem mesma das idades ou gêneros das pessoas que estavam no chão da casa dos artistas, segundo o TMZ.

O homem afirma que não consegue ver ninguém se movendo dentro da residência. Ele não está dentro da casa, mas do lado de fora observando para dentro através de uma janela. Ele também não teria encontrado nenhuma maneira de entrar — o que diverge da versão da polícia, que chegou no local com a porta da frente da residência desprotegida e aberta.

A família de Hackman suspeita de morte por vazamento de gás tóxico. Já a polícia informou que as duas mortes são suspeitas e pede uma "investigação completa". Os dois foram encontrados "sem sinais óbvios de morte".

Segundo delegado, o corpo de Arakawa foi encontrado na antessala da casa e estava em estado de decomposição, inchado e com membros mumificados. Já o corpo de Hackman estava em estado similar no banheiro, onde também havia um cão morto. Outros dois cães estavam vivos com a chegada da polícia: um no banheiro e outro solto na propriedade, conforme o TMZ.