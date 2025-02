Katy Perry, dona do hit 'ET', vai ao espaço em foguete só com mulheres

Ainda não há data prevista para o voo. A empresa de Bezos informa que a missão está prevista para ocorrer na primavera americana que vai de março a junho.

Além de Katy Perry, estarão no foguete mais cinco mulheres: a jornalista Lauren Sánchez, namorada do bilionário Jeff Bezos; a apresentadora do CBS Mornigns Gayle King; a ex-cientista da NASA Aisha Bowe; a ativista dos direitos civis Amanda Nguyen; e a produtora de cinema Kerianne Flynn.

Empresa diz que missão feminina vai desafiar suas "perspectivas da Terra" com as mesmas podendo contar suas histórias com mais esse capítulo: "[Elas criarão] um impacto duradouro que vai inspirar as futuras gerações", escreveu a Blue Origin em comunicado .

Convite a Katy Perry chama atenção porque a cantora é dona do hit "ET", single em parceria com Kanye West que alcançou o primeiro lugar na parada americana Billboard Hot 100. Seu clipe, onde surge como um alienígena, tem 714 milhões de visualizações apenas no YouTube e é a quarta música individual mais lucrativa de Perry.

Katy Perry no videoclipe de "ET", single com participaçã de Kanye West Imagem: Reprodução/YouTube/Katy Perry

Segundo a Blue Origen, até hoje 52 pessoas já viajaram em lançamentos do programa New Shepard e chegaram até a Linha de Kármán, distante 100 km da Terra. A última missão foi lançada com sucesso na terça (25) com seis turistas espaciais.