João Gabriel deixa Apê do Líder e rompe com irmão: 'Não fala nunca mais'

A madrugada desta quinta-feira (27) foi marcada por tensão no BBB 25. Os gêmeos João Gabriel e João Pedro protagonizaram uma discussão durante a Festa do Líder, tudo por causa de um chapéu. O desentendimento foi tão sério que João Gabriel decidiu deixar o Apê do Líder, onde estava dormindo com o irmão.

Quer acompanhar tudo de perto? Clique aqui e entre no nosso canal no WhatsApp! E não se esqueça de votar nas enquetes do reality e compartilhar sua opinião.

O que aconteceu

Após toda a discussão da madrugada, João Gabriel deixou o Apê do Líder. Ele foi para o Quarto Fantástico. Mas antes de sair, deixou o aviso de que rompeu com o irmão. "Comigo você não fala nunca mais", disparou. João Pedro respondeu. "Eu não te mandei embora. Você que é bravão demais".