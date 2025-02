Halle Berry revela que falso diagnóstico de herpes gerou crise em namoro

Segundo a atriz, o médico chegou a pedir exames antes do falso diagnóstico: "Pensei 'o que é isso?'. Então fui no médico, ele fez exames, olhou e disse: 'sim, acho que sei o que é'. Eu fiquei tipo 'o que é?'. E ele disse: 'É um caso muito grave de herpes'".

O episódio aconteceu quando ela tinha 54 anos — hoje ela tem 58. Ela já estava junto do namorado Van Hunt desde 2020.

O casal Van Hunt e Halle Berry Imagem: Reprodução/Instagram

Após chegar com o diagnóstico em casa e contar a Hunt, foi inevitável uma discussão com um jogando a culpa no outro: "Passamos as próximas 72 horas meio que jogando o jogo da culpa tentando descobrir quem me passou [a herpes], quem passou para ele".

Entretanto, tudo mudou quando o médico ligou novamente para a atriz: "Algumas horas depois disso [esses três dias discutindo], meu médico me ligou e disse: 'Você não tem herpes'. Eu fiquei tipo 'ok, então o que é?'".