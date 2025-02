Hackman foi escolhido por colegas como 'aquele com menor chance de sucesso'

O ator Gene Hackman, 95, e sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, 63, foram encontrados mortos em casa no estado americano do Novo México nesta madrugada. O cachorro do casal também morreu.

5 curiosidades do astro

Colegas de início de carreira fizeram uma previsão equivocada e escolheram o ator como "aquele com menor chance de fazer sucesso". O tempo, no entanto, mostrou o contrário. Só no cineme, ele apareceu em mais de 80 filmes e ganhou dois Oscars.

Atuação em "Espantalho" (1973) era a performance favorita do astro. "Foi o único filme que fiz com continuidade absoluta, e isso permitiu que eu me arriscasse a construísse meu personagem", disse em entrevista à revista Film Comment em 1988.