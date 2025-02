'Ainda Estou Aqui': ator foi descoberto na praia e roubou roteiro do filme

Walter Salles sugeriu a busca em outros lugares. O diretor lembrou que encontrou Vinícius de Oliveira, protagonista de "Central do Brasil", num aeroporto. "O Marcelo está por aí, vamos procurar", disse. Guilherme, então com 11 anos, preenchia o principal requisito da produção: ser uma criança com cara de anos setenta.

Queríamos crianças que tivessem uma imaginação ativa, que ainda não tivessem sido colonizadas por muita tela, com corpo cansado, que infelizmente é comum. Nas memórias de infância do Marcelo, ele era um menino que andava a cavalo, nadava, jogava bola, corria para cima e para baixo.

Amanda Gabriel, preparadora de elenco

Apesar de nunca ter pisado num set de filmagens, Guilherme se sentiu à vontade nas gravações. "Todo mundo me deixava muito tranquilo, fazendo brincadeirinha. Eu ficava zoando o Selton [Mello], ele me zoava de volta. Ele torce para o São Paulo, eu torço para o Flamengo. Aí ele ficava me zoando, zoando o meu time, eu zoava o time dele", sorri o ator.

Selton Mello e Guilherme Silveira nos bastidores de 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Reprodução/Instagram

Ele se orgulha de uma cena em particular. Guilherme ficou famoso por contar "histórias longas e confusas" no set. Um dia, estavam prontos para gravar uma cena de almoço em família, quando o ator começou a falar sobre como quase havia quebrado o braço brincando com um amigo —o que ele não sabia era que Walter Salles já estava gravando a interação. Para sua surpresa, sua história longa e confusa foi parar no corte final do filme: "Foi muito legal, uma coisa minha acabou virando do Marcelo e do filme".

O ator não sabia o que aconteceria com a família após a prisão de Rubens Paiva. "Eles queriam esconder até as minhas próprias cenas para parecer o mais natural possível", diz Guilherme. No entanto, ao longo das gravações, a curiosidade foi mais forte e Guilherme tentou roubar o roteiro de Walter Salles. "Eu vi mais ou menos, aí o Walter me pegou no flagra", conta.