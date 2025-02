Globo define trio de apresentadores da transmissão da cerimônia do Oscar

A transmissão será comandada por Maria Beltrão, com comentários de Dira Paes e Waldemar Dalenogare, e tradução simultânea de Anna Viana, a partir das 22h para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro. Quem estiver no Rio, vai acompanhar os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval na íntegra. O sinal da TV Globo com a transmissão do Oscar ao vivo estará disponível também no G1 e no Gshow.

Durante todo o evento, as correspondentes Sandra Coutinho e Carolina Cimenti trarão todas as informações e bastidores da cerimônia, direto de Nova Iorque. A transmissão contará com repórteres espalhados por todo o Brasil para mostrar a torcida pelo filme "Ainda Estou Aqui".

Com anos de experiência na apresentação do Oscar, Maria Beltrão acredita que essa será a edição mais marcante. "Eu sou apresentadora do Oscar na Globo desde 2006 e posso dizer - sem dúvida nenhuma - que esta vai ser a cobertura mais marcante. Nunca o Brasil esteve tão perto de levar uma estatueta para casa e só de me preparar para a transmissão eu já me emociono. O que eu espero é que a gente possa fazer a festa do cinema brasileiro no domingo de Carnaval. Será uma honra anunciar os nomes do filme "Ainda Estou Aqui" e da Fernanda Torres durante a festa do Oscar. Que venham as vitórias!", afirma.

Dira Paes também fala sobre a emoção de participar dessa transmissão. "Estamos num momento fascinante, um momento onírico para o cinema brasileiro e nós temos que festejar. Estamos todos aqui de dedos cruzados. Participar da transmissão do OSCAR® já é uma emoção única. E esse ano será ainda mais especial. Vai ser indisfarçável a nossa torcida para o nosso grande filme e é nesse espírito de celebração que vamos começar a nossa apresentação. Vamos conseguir esse prêmio, vamos trazer esse prêmio para o Brasil", ressalta a atriz.

Estreando na transmissão do Oscar na TV Globo, o crítico de cinema Waldemar Dalenogare também está com altas expectativas. "Me sinto extremamente honrado de fazer parte desta transmissão que já é histórica para o nosso cinema. Com a experiência de coberturas prévias e com o trabalho desenvolvido durante a temporada inteira acompanhando filmes, festivais e premiações, acredito que a transmissão na TV aberta se torna um ponto de encontro do cinéfilo que tem por costume assistir à premiação com as pessoas que torcerão pelo reconhecimento de "Ainda Estou Aqui". E acho que o nosso time de transmissão se complementa muito e estou ansioso para comentar um OSCAR® que já é muito especial", diz o influenciador.