Gene Hackman, vencedor do Oscar, e esposa são encontrados mortos em casa

Seu primeiro papel no cinema foi em "Lilith" (1964). Ele contracenou com Warren Beatty, com quem também trabalhou em "Bonnie e Clyde - Uma Rajada de Balas" (1967). Por esse papel, recebeu sua primeira indicação ao Oscar. George Kennedy levou o prêmio com sua atuação em "Rebeldia Indomável" (1967), mas o desempenho de Hackman o levou a seu primeiro protagonista, em "Meu Pai, Um Estranho" (1970).

Gene Hackman Imagem: Ron Davis/Getty Images

Ele venceu seu primeiro Oscar com "Operação França" (1971). Em uma entrevista ao jornal New York Post em 2021, o ator refletiu: "Cinema sempre foi arriscado, física e emocionalmente. Mas eu escolho considerar esse filme um bom momento numa carreira estampada de acertos e erros".

Recebeu a segunda indicação por "Mississipi em Chamas" (1988), mas o segundo Oscar veio em 1992, pelo faroeste "Os Imperdoáveis". Pelo papel, ele também venceu o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante.

Outros trabalhos de destaque foram "O Destino de Poseidon" (1972), "O Jovem Frankenstein" (1974), "Uma Ponte Longe Demais" (1977), "Superman - O Filme" (1978) e "Os Excêntricos Tenenbaums" (2001). Seu último filme foi "Uma Eleição Muito Atrapalhada", de 2004. Quatro anos depois, o ator confirmou sua aposentadoria: