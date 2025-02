Gene Hackman tinha medo de morrer e citava preocupação com família

O ator Gene Hackman foi encontrado morto em sua casa aos 95 anos. Em 2009, o artista revelou em entrevista que tinha medo de morrer.

O que aconteceu

Gene Hackman e sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, foram encontrados mortos em sua casa no estado americano do Novo México nesta madrugada. O cachorro do casal também morreu.

Em 2009, o ator relatou seu medo de morrer. "Tento cuidar de mim mesmo. Não tenho muitos medos. Tenho o medo normal de morrer", disse em entrevista à revista Empire.