Polícia considera mortes de Hackman e esposa suspeitas e exige investigação

A porta da frente da casa estava aberta. Além de um cachorro morto a cerca de três metros de Arakawa, um cachorro saudável foi encontrado perto do corpo dela, além de outro cachorro saudável solto na propriedade.

Um pote de remédio e várias pílulas foram encontrados perto do corpo de Arakawa. Um delegado também encontrou um aquecedor perto da cabeça da mulher. Ele suspeitou que o objeto tivesse caído junto com Arakawa no chão, em uma queda repentina. Hackman também parece ter "caído repentinamente" antes de sua morte.

Ambos foram encontrados com "sinais óbvios de morte". Segundo o delegado, o corpo de ambos tinha sinais similares: estavam em estado de decomposição, inchados e com membros mumificados.

A polícia exige uma investigação do caso. "As autoridades vão investigar os móveis, as paredes, o encanamento e os canos de gás na casa e ao redor dela", segundo o documento.

Hackman era vencedor do Oscar e Arakawa, pianista clássica

O ator Gene Hackman, 95, e sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, 63, foram encontrados mortos em sua casa no estado americano do Novo México nesta madrugada. O cachorro do casal também morreu.