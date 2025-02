Gene Hackman atuou em 'Superman' e 'Operação França'; relembre

'Superman: O Filme' (1978)

Gene Hackman interpretou Lex Luthor nos filmes estrelados por Christopher Reeve. Sua versão cômica do personagem ficou famosa, mas em entrevista ao New York Times em 1989 o ator confessou que teve receio de aceitar o papel: "No primeiro dia de filmagens, eu cheguei ao set em Londres e vi Christopher Reeve com a roupa azul apertada e a capa vermelha. Olhei para ele e pensei que havia cometido suicídio".

'Mississipi em Chamas' (1988)

Gene Hackman e Willem Dafoe interpretam dois agentes do FBI investigando um crime em meio à segregação racial. Na entrevista à revista Film Comment, o ator explicou por que decidiu aceitar o papel num filme sobre racismo nos Estados Unidos: "Eu me vejo como um artista sério e me pareceu certo fazer algo de importância histórica".