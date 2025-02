Gene Hackman expôs maior arrependimento na carreira

Gene Hackman e sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, foram encontrados mortos em sua casa no estado americano do Novo México nesta madrugada. Em 1999, o ator expôs qual era o maior arrependimento de sua carreira.

O que aconteceu

Hackman afirmou que seu arrependimento envolvia o teatro. "Gostaria que talvez nos anos 1980... No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, eu tivesse voltado para Nova York e mantido mais contato com o teatro, para que talvez pudesse expandir minha arte e continuar mais conectado com o que a atuação significa para mim", disse ele para o jornalista Charlie Rose.

Gene iniciou sua carreira no teatro nos anos 1960 e tem várias peças da Broadway em seu currículo. Depois de anos dedicado à atuação nos cinemas, fez seu último filme, "Uma Eleição Muito Atrapalhada", em 2004. Quatro anos depois, o ator confirmou sua aposentadoria.