Gêmeos brigam por chapéu durante Festa do Líder no BBB 25: 'É meu'

A madrugada desta quinta-feira (27) foi marcada por uma discussão inusitada entre os gêmeos durante a Festa do Líder de João Pedro no BBB 25. O motivo do desentendimento? um chapéu que estava com João Pedro, mas que João Gabriel alegou ser o dono do acessório.

O que aconteceu

Irritado, João Gabriel reclamou da insistência do irmão em pegar o chapéu. "Vai amassar meu chapéu? Vai não! Ele sabe que é meu. Não é bobo, não. O dele tá tudo amassado. Olha a mente de menino! Em vez de ser homem e falar 'é seu mesmo'. Não! Chapéu véi dele podre. O chapéu dele que é podre, todo aberto na aba. Tudo podre! Quer falar do meu? Dou não! Vai tomar no c*! Pode vir quem quiser. Vai pegar essa bosta, não! Ele fica insistindo ainda. Dá uma raiva!", disparou João Gabriel sobre o irmão.