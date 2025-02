Família de Gene Hackman suspeita de morte por inalação de gás tóxico

A família de Gene Hackman, morto aos 95 anos, suspeita que a causa da morte seja envenenamento de monóxido de carbono.

O que aconteceu

A filha do ator, Elizabeth Jean Hackman acredita que a causa pode ser gases tóxicos. Em conversa com o TMZ, ela disse que a polícia não encontrou sinais de crime.

O ator Gene Hackman, 95, e sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, 63, foram encontrados mortos em sua casa no estado americano do Novo México nesta madrugada. O cachorro do casal também morreu.