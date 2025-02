Elza Soares será interpretada por Jeniffer Dias em 'Garota do Momento'

Elza Soares ganhará uma homenagem no capítulo da próxima quarta-feira (5) da novela "Garota do Momento" (Globo). Splash traz com exclusividade as primeiras fotos da atriz Jeniffer Dias interpretando a cantora.

O que vai acontecer

Elza Soares (Jeniffer Dias) aparecerá em um comercial produzido por Beto (Pedro Novaes). Será uma publicidade de um produto de limpeza.