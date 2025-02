'Um Completo Desconhecido': saiba o único pedido de Bob Dylan à produção

Ele só queria protegê-la, o que eu achei muito bonito. Elle Fanning

Em "Um Completo Desconhecido", ela se chama Sylvie Russo. Segundo a atriz, o nome é a única parte fictícia da obra. "Por ser um filme, às vezes datas são trocadas, ou talvez eles cantem uma música num lugar diferente, porque foi necessário para a narrativa. Mas o relacionamento deles, sinceramente, é bem similar a como foi na vida real."

Bob Dylan e Suze Rotolo na capa do álbum 'The Freewheelin' Bob Dylan' (1963) Imagem: Reprodução

Suze Rotolo está na capa do álbum "The Freewheelin' Bob Dylan". Ela se relacionou com o músico entre 1961 e 1964. No início do namoro, Suze tinha 17 anos e ele, 20. Ela passou a vida produzindo arte em vários meios, de confecção de joias até pintura e ilustração. No entanto, até a sua morte, em 2011, era mais conhecida pelo relacionamento com o músico.

A atriz se inspirou no livro de memórias de Suze Rotolo, "A Freewheelin' Time" (2008). Na obra, além de seu namoro com Bob Dylan, a artista fala sobre a vida dos jovens ativistas em Nova York nos anos 1960. "Ela era muito envolvida com a política, e seu relacionamento com Bob era muito puro e cheio de amor. Parece que eles realmente se amavam muito, mas inevitavelmente... Ele não conseguia oferecer o que ela precisava. No nosso filme, pelo menos, ele sempre escolhe a arte, e não as mulheres."