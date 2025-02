Sem rivalidades: Delma e Vilma trocam elogios em Festa do Líder no BBB 25

Delma continuou enaltecendo a colega de confinamento, destacando sua garra e a forma como se posicionou no jogo. "Você não tem noção da sua garra. Eu disse a Gui: 'Dona Vilma saiu melhor do que Diogo quando pediu pra ficar.' Achei lindo. A senhora falou pro povo lá fora: 'São 25 anos que eu quero estar aqui'". Vilma confirmou a fala e reforçou o quanto esse momento era especial para ela. "São 25 anos que eu espero, e foi verdadeiro. [...] Diogo tava meio nervoso", declarou.

O tom amigável seguiu ao longo da conversa, com Delma comentando sobre o desempenho de Vilma no Sincerão e destacando sua serenidade. "No Sincerão, a senhora saiu muito bem e plena, tanto que nem pipoca levou!". Vilma, por sua vez, reconheceu o jogo da colega. "Você tá indo bem", disse.

Delma também refletiu sobre sua postura na competição e garantiu que só entraria em embates se envolvessem seu genro. "Não posso ser aquela pessoa que vai brigar. Vou brigar se for algo com meu genro, e brigo, pra ele não ir pro Paredão. E por mim também. Mas quem me colocou aqui foi Deus e o povo. E quando eles disserem a hora de sair, eu vou sair de cabeça erguida e saber que a gente tem uma família lá fora nos esperando para abraçar a gente", comentou Delma.

BBB 25 - Enquete UOL: após eliminação de Diogo Almeida, quem é o favorito para vencer o programa? Aline Fábio Rocha/Globo Camilla Fábio Rocha/Globoplay Daniele Hypolito Globo/Fábio Rocha Diego Hypolito Globo/ Fábio Rocha Eva Globo/ Fábio Rocha Gracyanne Barbosa Globo/Fábio Rocha Guilherme Globo/Fábio Rocha João Gabriel Globo/Fábio Rocha João Pedro Globo/Fábio Rocha Joselma Globo/Fábio Rocha Maike Globo/Fábio Rocha Renata Globo/Fábio Rocha Thamiris Fábio Rocha/Globo Vilma Globo/Fábio Rocha Vinicius Globo/Fábio Rocha Vitória Strada Fábio Rocha/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo