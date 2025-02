Datena rebate Joana Prado e Belfort: 'Tem gente que se perverte na igreja'

José Luiz Datena, 67, posicionou-se sobre o comentário feito por Joana Prado, 48, e Vítor Belfort, 47, a respeito do Carnaval.

O que aconteceu

O apresentador entende que o casal foi infeliz no comentário e desrespeitoso com a religião alheia. "Eu amo o Vítor, é meu ídolo, é meu amigo, gosto muito da Joana... Só que eu acho que é um comentário nada a ver, sinceramente. Com todo o respeito, o país é um país laico. Você tem que respeitar todas as religiões e pronto, acabou", principio ele, ao comentar o assunto no programa Fofocalizando (SBT).

Datena acusou Vítor e Joana, que são evangélicos, de serem preconceituosos com o Carnaval. "Não é porque você vai ao Carnaval que você vai se perverter. Tem gente que se perverte dentro da igreja. Tem gente que usa a palavra de Deus e se perverte. Esse é o grande detalhe. Agora, se é uma festa profana e você não quer ir, fica em casa."