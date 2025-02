Com pé enfaixado, Faustão aparece ao lado de Gusttavo Lima e amigos

Faustão, 74, apareceu em um registro raro, publicado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (27).

O que aconteceu

Vivendo de forma mais discreta desde que começou a cuidar de seu quadro médico, o apresentador apareceu em uma foto compartilhada no Instagram pelo jornalista Celso Giunti. No registro ainda estão Luciana Cardoso, a esposa do comunicador, João Silva, seu filho, o cantor Gusttavo Lima e o empresário Dody Sirena.

No foto, Faustão aparece com o pé enfaixado e sentado em uma cadeira de rodas. Nos últimos meses, o apresentador precisou ficar internado para tratar uma infecção, recebendo alta no final de janeiro.