Chateada, Camilla critica veto de João: 'Não entendo métrica das pessoas'

A carioca contou para sua irmã como foi a experiência. Diferente das semanas anteriores, em que os brothers "barrados" tinham que montar um quebra-cabeças, ela teve que encontrar chaves em uma piscina de bolinha gigantesca.

Apesar de não conseguir finalizar o desafio, ela disse que estava pronta para um embate com João Pedro. "Vou sair na festa, pegar uma cerveja, beber, comer e vou entrar. E se ele falasse alguma coisa, ia falar: 'Se você me vetou é porque fui não faço diferença na sua festa, então eu não vou ficar aqui'. Aí que ele ia ficar com raiva d mim mesmo", disse.

Thamiris, eu fiquei muito chateada, papo reto. De novo. Não tô conseguindo entender qual a métrica das pessoas para julgar Camilla

Thamiris respondeu que os brothers não querem "se comprometer" com outros jogadores. "A métrica das pessoas é não se comprometer", disse.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.