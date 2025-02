Betsy Arakawa, mulher de Gene Hackman achada morta, era pianista clássica

Hackman e Arakawa gostavam de ficar em casa vendo filmes antigos. "Nós gostamos de histórias simples que alguns filmes de baixo orçamento conseguem produzir. As noites de sexta são voltadas para maratonas de [produções do canal] Comedy Channel, centradas particularmente no [comediante] Eddie Izzard", disse o artista em entrevista à Empire.

Casal foi encontrado morto

Adan Mendoza, xerife de Santa Fé, disse que não há indicação imediata de crime, mas não informou a causa da morte nem quando o casal pode ter morrido. A Press Association confirmou que há uma "investigação ativa" sobre as mortes.

Antes de os corpos serem identificados, o xerife disse que não havia perigo para os vizinhos. "Tudo o que posso dizer é que estamos no meio de uma investigação preliminar de morte esperando a aprovação de um mandado de busca. Quero garantir à comunidade e à vizinhança que não há perigo imediato para ninguém."

Hackman morava em Santa Fé, Novo México, desde a década de 1980 e se casou com Arakawa em 1991. O ex-fuzileiro naval apareceu em mais de cem filmes, bem como na televisão e no teatro, durante uma longa carreira que começou no início dos anos 1960.